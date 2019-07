Kreispolizeibehörde Kleve

Am Montag (22. Juli 2019) gegen 11.05 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann aus Köln in einem 5er BMW auf der Uedemer Straße von Weeze in Richtung Uedem. Vor ihm fuhren zwei weitere Autos, mit denen er sich gemeinsam auf der Rückreise vom Parookaville Festival befand. Die beiden Fahrzeuge vor ihm bogen etwa einen Kilometer hinter der Bundesstraße 9 nach links auf einen Waldparkplatz. Als der 24-Jährige ebenfalls dorthin abbiegen wollte, stieß er mit einem entgegenkommenden Honda Jazz zusammen. In dem Honda war ein 40-jähriger Mann aus Heiden auf der Uedemer Straße in Richtung B9 unterwegs. Der 24-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin aus Rödinghausen verletzten sich leicht. Der 40-Jährige, seine 38-jährige Ehefrau und seine 15-jährige Tochter verletzen sich ebenfalls leicht. Die 9-jährige Tochter verletzte sich schwer. Die sechs verletzten Insassen wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Unfallstelle war bis gegen 13.10 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. (ME)

