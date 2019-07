Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radfahrer musste ins Krankenhaus

Kleve (ots)

Mit Verletzungen in das Krankenhaus gebracht werden musste am Sonntagmittag ein 69 Jahre alter Radfahrer aus den Niederlanden. Er war gegen 12.00 Uhr aus Richtung Goch-Kessel in Fahrtrichtung Reichswalde auf dem Radweg der Grunewaldstraße unterwegs, als er im Einmündungsbereich des Parkplatzes am Ehrenfriedhof vom Pkw eines 69 Jahre alten Mannes aus Goch erfasst wurde, der in Richtung Goch-Kessel nach rechts einbiegen wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell