Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze

Zwei Verletzte - hoher Sachschaden

Weeze (ots)

Mit Verletzungen in das Krankenhaus gebracht werden mussten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Samstagnachmittag (20.07.). Ein 83 Jahre alter Autofahrer aus Weeze war gegen 15.00 Uhr auf der Gocher Straße in Richtung Goch unterwegs und fuhr im Zufahrtsbereich zu den links gelegenen Wohnhäusern auf das Fahrzeug einer 22jährigen Autofahrerin aus Monheim auf, die dort wegen des Gegenverkehrs warten musste. Die Unfallbeteiligten konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro. (SI)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell