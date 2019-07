Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall

Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Kranenburg-Nütterden (ots)

Am Sonntag (21. Juli 2019) gegen 11.30 Uhr war ein 57-jähriger Mann aus Kranenburg mit einem Rennrad auf der Straße Auf dem Poll unterwegs. Als er nach links auf den Radweg der Römerstraße abbog, stieß er mit einer von links kommenden 43-jährigen Radfahrerin aus Benningen (Niederlande) zusammen. Die 43-Jährige war in einer Gruppe von vier Radrennfahrern auf dem vorfahrtsberechtigten Radweg der Römerstraße in Richtung Kranenburg unterwegs. Die anderen drei Radfahrer konnten ausweichen. Die 43-Jährige verletzte sich bei dem Zusammenstoß schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige verletzte sich leicht. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell