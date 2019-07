Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Vereinsheim

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0817

Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim an der Büttnerstraße in der Nacht von Mittwoch (17.) auf Donnerstag (18. Juli) sucht die Polizei noch Zeugen. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Unbekannte Täter verschafften sich den ersten Erkenntnissen nach zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 14.55 Uhr, Zugang zu den Räumlichkeiten. Dabei versuchten sie offenbar an mehreren Stellen, in das Gebäude einzudringen, und verursachten dadurch Schäden. Ebenso wie in den Räumen, wo sie Türen beschädigten und Möbel durchsuchten.

Nachdem sie unter anderem Bargeld erbeutet hatten, flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

