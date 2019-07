Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Kirchhörde - Motorradfahrer schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0815

Auf der Kreuzung Hagener Straße/Kirchhörder Berg ist es am Donnerstagnachmittag (18. Juli) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Motorradfahrer gekommen. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt.

Die 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Dortmund befuhr den ersten Zeugenangaben zufolge die Hagener Straße in Richtung Norden. An der Kreuzung mit dem Kirchhörder Berg übersah sie offenbar aus bislang ungeklärter Ursache den aus Richtung Westen kommenden 59-jährigen Motorradfahrer aus Köln. Dieser wollte die Hagener Straße in Richtung Osten überqueren. Durch eine Vollbremsung konnte er einen Zusammenstoß vermeiden, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte.

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch die polizeiliche Unfallaufnahme kam es zu geringen Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

