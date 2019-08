Polizei Mettmann

POL-ME: Nächtliche Trunkenheitsfahrt mit 1,4 Promille gestoppt - Velbert - 1908161

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (29. August 2019) zog die Polizei an der Langenberger Straße in Velbert eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr. Die 43-jährige Velberterin war einer Zeugin aufgefallen, als sie mit ihrem Nissan deutliche Ausfallerscheinungen zeigte.

Gegen 00:45 Uhr alarmierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei, da ihr eine Autofahrerin auffiel, die sehr langsam und in Schlangenlinien über die A 535 in Richtung Velbert gefahren war. Außerdem soll sie in einem Tunnel eine Wand touchiert haben. So stellten die Beamten frische Unfallspuren an der Seite ihres Fahrzeugs fest, welche mit entsprechenden Aussagen der Zeugin korrespondierten.

Die Zeugin folgte der Autofahrerin, bis diese schließlich in Velbert von der Autobahn herunter fuhr. An einer roten Ampel an der Kreuzung Langenbergstraße / Friedrichstraße sprachen sie und ihr Mann die Frau an und bewegten sie dazu, aus dem Auto zu steigen. So konnten die Beamten die Autofahrerin kontrollieren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille (0,71 mg/l).

Der Führerschein der Velberterin wurde daraufhin beschlagnahmt. Sie musste mit zur Wache, wo sie eine Blutprobe abgeben musste. Auf sie wartet jetzt ein Strafverfahren.

