Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Containerbrände in einer Nacht - Polizei sucht Zeugen - Velbert - 1908161

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (29. August 2019) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Containerbrand an der Straße "Am Kostenberg" in Velbert gerufen. Gegen 02:00 Uhr setzten bislang noch unbekannte Täter einen Papiercontainer in Brand. Aufgrund des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte konnte der Brand gelöscht und eine Ausweitung verhindert werden. Ein Schaden entstand nicht.

Aufmerksame Zeugen hatten kurz vor dem Brand zwei verdächtige Männer in unmittelbarer Nähe des Brandortes gesehen. Mittels folgender Täterbeschreibung sucht die Polizei nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Identität der beiden Tatverdächtigen geben können:

- beide zwischen 25 und 30 Jahren alt - hatten beide keine Haare (Glatze) - waren schwarz gekleidet - trugen einen Gitarrenkoffer mit sich

Kurze Zeit zuvor brannten in unmittelbarer Nähe an der Straße "Am Lindenkamp / Ecke Rosenkamp" zwei weitere Müllcontainer. Diese wurden aufgrund der starken Hitzeeinwirkung stark deformiert.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die beiden Brände in einer Verbindung zueinander stehen. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

