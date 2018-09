FW Lügde: Balken eines Fachwerkhauses geriet in Brand

Lügde (ots) - Lügde - Sonntag 09.09.2018, 14:08 Uhr, Vordere Straße. Der Löschzug Lügde wurde durch die Leitstelle zu einem gemeldeten Zimmerbrand in die Vordere Straße alarmiert. Nach dem eintreffen der ersten Einsatzkräfte und der Erkundung der Einsatzlage an der Einsatzstelle, stellte sich heraus, dass durch ungeklärte Ursache ein außen liegender Balken eines alten Fachwerkhauses in Brand geraten ist. Die Einsatzkräfte löschten den brennenden Balken mittels Hypress ab .Im Anschluss wurde das Gebäude mit der Wärmebildkamera im inneren und äußeren Bereich auf Glutnester kontrolliert. Hier stellte man fest, das sich das Feuer bereits bis ins innere gefressen hat. Die Einsatzkräfte öffneten eine Wand um an die Brandstelle zu gelangen. Der Bereich wo sich das Feuer bereits durch den Holzbalken gefressen hat wurde ebenfalls mit dem Hypress abgelöscht. Nach gut einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr Lügde beendet.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Lügde

Pressesprecher

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-luegde.de

http://www.feuerwehr-luegde.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell