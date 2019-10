Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021019-891: Zwei E-Mountainbikes gestohlen

Lindlar (ots)

Aus einer Garage in Lindlar-Schmitzhöhe haben Unbekannte zwischen 19 Uhr am Montag und 13 Uhr am Dienstag (1. Oktober) zwei elektrisch unterstützte Mountainsbike gestohlen. Scheinbar hatten es die Täter gezielt auf die beiden Räder abgesehen; andere Gegenstände aus der an der Straße "Kutschweg" gelegenen Garage ließen die Täter unberührt. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

