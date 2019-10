Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 041019-893: Zwei Wohnungseinbrüche am Mittwoch

Bergneustadt / Hückeswagen (ots)

In Bergneustadt und Hückeswagen sind am Mittwoch (2. Oktober) Einbrecher in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. In Bergneustadt war ein Haus in der Wiedeneststraße betroffen, an dem die Täter eine Fensterscheibe einwarfen, um anschließend das Fenster zu öffnen. Sie flüchteten mit Bargeld und Schmuck. Die Tatzeit lag zwischen 17.50 und 21.45 Uhr. In Hückeswagen war ein Haus in der Straße Scheideweg betroffen, dass zwischen 07.15 Uhr und 19.00 Uhr von Einbrechern heimgesucht wurde. Auch hier warfen die Täter eine Scheibe ein, um in das Haus zu gelangen; sie entkamen mit Schmuck und einer Münzsammlung. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

