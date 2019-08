Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorradfahrerinnen verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 15.08.2019, gegen 17:55 Uhr, fuhr eine 31-Jährige mit ihrem Motorrad auf der Carl-Bosch-Straße. Hinter ihr saß ihre 31-jährige Mitfahrerin. Als sie an einer roten Ampel bremsen musste, rutschte ihr das Vorderrad zur Seite weg, so dass das Motorrad umkippte und noch einige Meter weiter schlitterte. Beide Frauen verletzten sich, die Mitfahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

