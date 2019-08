Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrgast verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am 15.08.2019, gegen 12:30 Uhr, musste ein Bus der RNV stark abbremsen, da ein schwarzes Auto in der Sternstraße von einer Parkfläche auf die Fahrbahn fuhr. Dadurch wurde ein 59-Jähriger verletzt. Er saß auf einem Sitz und hielt sich an einer Haltestange fest als er plötzlich durch die starke Abbremsung durch den Bus geschleudert wurde. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Zeugen, die Angaben zu dem schwarzen Auto machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell