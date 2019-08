Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Gartenlaube

Ludwigshafen (ots)

Als am 15.08.2019, gegen 20:00 Uhr, eine 34-Jährige in ihren Schrebergarten ging, kamen ihr zwei Männer entgegengelaufen. An der Tür der Gartenlaube wurden Hebelspuren festgestellt, so dass davon auszugehen ist, dass die beiden unbekannten Männer versucht hatten, in die Gartenlaube einzubrechen und dann von der 34-Jährigen gestört worden waren. Beide unbekannten Männer waren etwa 1,55 m groß. Einer hatte schwarze Haare und trug graue Oberbekleidung. Der andere trug eine weiße Basecap, eine rote Jacke sowie eine dunkle Hose. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

