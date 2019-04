Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 02.04.2019: Festnahme von zwei Drogendealern+++Bierflasche auf den Kopf bekommen+++Koffer abgestellt und weggerannt

Gießen (ots)

Gießen: Festnahme von zwei mutmaßlichen Dealern

Einen Fahndungserfolg konnten die zuständigen Ermittler der Gießener Kripo am Montag verbuchen. Offenbar verkauften die beiden Tatverdächtigen im Alter von 19 und 25 Jahren am Montagnachmittag in der Straße Zu den Mühlen Drogen an Jugendliche. Beide Personen konnten auf frischer Tat durch Zivilbeamte festgenommen werden. Bei den Durchsuchungen fanden die Beamten dann noch weitere 15 verpackte Einheiten an Drogen. Die beiden algerischen Asylbewerber konnten festgenommen werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Reiskirchen: Bierflasche auf den Kopf bekommen

In der Freiherr-vom-Stein-Straße hat ein 32 - Jähriger am frühen Sonntagmorgen eine Bierflasche auf den Kopf bekommen. Vermutlich hatte der Fernwälder Streit mit einer anderen Person. Sein Kontrahent nahm dann die Flasche und schlug zu. Der 32 - Jährige erlitt dabei erhebliche Verletzungen am Kopf und musste in eine Klinik gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Koffer abgestellt und weggerannt

In der Marburger Straße, in Höhe einer Jet-Tankstelle hat ein Mann am Montag, gegen 21.00 Uhr, einen Trolley abgestellt. Der Unbekannte rannte danach in unbekannte Richtung Innenstadt davon und ließ den Koffer zurück. In dem Koffer befand sich lediglich eine Wollmütze. Der Mann soll etwa 180 Zentimeter groß und blond sein. Er soll schlank sein und helle Oberbekleidung getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Person und dem Koffer geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendieb geschnappt

Ein 22 - jähriger algerischer Asylbewerber wurde am Dienstagmittag in der Gießener Neustadt festgenommen. Offenbar hatte der Mann versucht, zwei Jacken aus einem Geschäft zu entwenden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lollar: Angerempelt und bestohlen

Im Rothweg in Lollar war am Montag, gegen 14.00 Uhr, ein Taschendieb unterwegs. Der Unbekannte hatte eine 57 - Jährige auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes angerempelt und abgelenkt. Dabei konnte er die mitgeführte Handtasche öffnen und die Geldbörse entwenden. Er konnte unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Biebertal: Spiegelschaden

Eine 24-jährige Frau aus Biebertal parkte am Montag (01.04.2019), um 18:30 Uhr, ihren weißen Opel Corsa in der Fellingshäuser Straße, in Höhe der Hausnummer 35. Als sie gegen 21:25 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam war der linke Außenspiegel beschädigt. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3750, entgegen.

Gießen: Mauer in der Grünberger Straße beschädigt

Im Zeitraum zwischen Samstag (30.03.2019), 18:00 Uhr und Sonntag (31.03.2019), 8:00 Uhr, touchierte ein bisher Unbekannter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken die Mauer eines Autohauses in der Grünberger Straße. Danach suchte er das Weite, ohne den Schaden zu melden. Zeugen die Hinweise zu dem Unfallfahrer und dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, in Verbindung zu setzen.

Wettenberg: 1.500 Euro Sachschaden

Am Montag (01.04.2019), gegen 13 Uhr, parkte eine 24-jährige Frau aus Gießen ihren weißen Seat Leon in der Straße "Auf dem Falkenberg", auf Höhe der Hausnummer 21 - 23. Als sie um 22.40 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam war der Kotflügel beschädigt. Der Verursacher hat den Unfall nicht gemeldet, daher wird er nun von der Polizeistation Gießen Nord gesucht. Hinweise bitte unter 0641-7006-3755.

Gießen: Schaden an Stoßstange

Eine 61-jährige Frau aus Grünberg parkte am Donnerstag (28.03.2019), gegen 13:40 Uhr, ihren grünen Toyota RAV 4 auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bänningerstraße. Als sie um 14:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses beschädigt. Hinweise auf den Täter liegen bisher nicht vor. Daher bittet die Polizeistation Grünberg um ihre Mithilfe. Hinweise bitte unter 06401-91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell