Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - Fahrzeugführerin schwer verletzt

Vlotho (ots)

(mmb) Am Samstag (02.11.2019) gegen 22:10 Uhr kam eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Oeynhausen mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve der Detmolder Straße nach links von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin wurde nach dem Überschlag ihres Seat durch Angehörige in ein Krankenhaus gebracht, wo schwere Verletzungen festgestellt wurden. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden.

