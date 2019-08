Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau. Auto kommt von der Straße ab - ein schwer Verletzter

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, 20.08.2019, gegen 12.40 Uhr, auf der L 163a. Von Erzingen in Richtung Riedern am Sand befuhr ein 37 Jahre alter Mann die Strecke mit seinem Ford. Auf regennasser Straße kam er nach rechts auf den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Durch einen Ausweichversuch kam er ins Schleudern und etwa 500 Meter weiter wieder von der Fahrbahn ab. Er fuhr in einen Graben und prallte frontal auf einen Abwasserschacht. Der 37-jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe rund 5000 Euro, er musste abgeschleppt werden.

