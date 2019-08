Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen. Auto angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde ein Skoda Fabia in der Kaitlestraße in Tiengen angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Der Kotflügel des Skodas wurde eingedrückt, weiß-blaue Farbanhaftung konnten am Fahrzeug festgestellt werden. Der Unfallzeitpunkt muss zwischen Samstagnachmittag, 17.08.2019, und Sonntagmorgen, 18.08.2019, gelegen haben. Das Polizeirevier Waldshut (07751/8316531) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell