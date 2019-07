Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Missachtung des Rotlichts der Ampelanlage, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Lahr suchen Zeugen und möglicherweise gar Geschädigte zu einer Rotlichtfahrt, die sich am Montag kurz nach 12 Uhr an der Ampelanlage in der Werderstraße in Richtung Tramplerstraße zugetragen hat. Der Fahrer eines dunkelfarbenen Chryslers, an welchem keine Kennzeichen angebracht waren, überholte mehrere ordnungsgemäß vor der roten Ampel wartenden Fahrzeuge und fuhr über die rote Ampel davon. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen oder Personen, die durch das Verhalten des Chrysler Fahrers möglicherweise gefährdet wurden und zum Vorfall oder zum Fahrer des nun gesuchten Autos Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0, zu melden.

