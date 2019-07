Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Rollerfahrer übersehen

Gaggenau (ots)

Da ein 62-jähriger Autofahrer beim Abbiegen mutmaßlich einen gleichaltrigen Rollerfahrer übersehen hat, kam es am Montagnachmittag gegen 15:15 zum Unfall. Der PKW-Fahrer wollte von der August-Schneider-Straße nach links in die Theodor-Bergmann-Straße abbiegen und übersah den entgegenkommenden Zweiradfahrer. Dieser kam durch die Kollision zu Fall und musste schwerverletzt zur Behandlung ins nächste Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Reparaturschaden von ungefähr 2.500 Euro. Den Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.

/ag

