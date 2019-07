Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Ausufernde Mietstreitigkeiten

Kehl, Goldscheuer (ots)

Ausufernde Streitigkeiten haben am Montagabend zu einem Polizeieinsatz in einem Wohngebiet in Goldscheuer geführt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürften die Handgreiflichkeiten auf Differenzen zwischen Mieter und Vermieter zurückzuführen sein. Hierbei soll ein Mann gegen 21:15 nicht nur seinen Mieter, sondern auch Familienangehörige durch den Glaseinsatz einer Haustür gestoßen haben. Insgesamt mussten sich drei Personen mit Schnittverletzungen medizinisch in einem Krankenhaus behandeln lassen. Möglicherweise haben die mittels Atemalkoholtest festgestellten knapp zwei Promille das aggressive Verhalten des Angreifers begünstigt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

