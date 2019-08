Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg. Mountainbike aus Tiefgarage gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich über das von außen zugängliche Treppenhaus betraten unbekannte Täter zwischen Donnerstag, 15.08.2019, 07.00 Uhr, und Freitag, 16.08.2019, 14.30 Uhr, die Tiefgarage in einem Wohnhaus in der Säckinger Straße. Dabei wurde ein Herrenmountainbike der Marke Cube im Wert von etwa 700 Euro gestohlen. Das Fahrrad hat einen auffällig neongrünen Rahmen. Der Polizeiposten Laufenburg (07763/92880) ermittelt und bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

