POL-FR: Schopfheim: Schreiender Mann - Haftbefehl

Am Dienstag, 20.08.19, gegen 13 Uhr, wurde aus dem Bereich des Bahnhofes in Schopfheim ein Mann gemeldet, der grundlos lauthals herumschreien würde. Mehrere Passanten fühlten sich hierdurch gestört bzw. verängstigt. Bei einer Kontrolle des 23jährigen Mannes kam heraus, dass dieser per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

