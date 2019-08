Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau. Unfall mit zwei Verletzten

Von Hohentengen kommend in Richtung Grießen befuhr am Dienstag, 20.08.2019, gegen 13.20 Uhr, ein 37 Jahre alter Mann mit seinem Renault die L 161. In einer leicht abschüssigen Linkskurve kam er alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Nach zirka 20 Meter durchbrach er einen Maschendrahtzaun und kollidierte im weiteren Verlauf frontal mit einem Baum. Beide Insassen im Renault wurden dabei verletzt. Der 37-jährige Fahrer wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen, sein 41 Jahre alter Beifahrer wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Unfallursache war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

