Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrunkener forderte Handy

Hiddenhausen (ots)

(mmb) Am Samstag (02.11.2019) um 05:30 Uhr stoppte ein offenbar alkoholisierter Mann eine Radfahrerin an einer Bushaltestelle auf dem Radweg der Löhner Straße in der Nähe eines Verbrauchermarktes. Als ihm die Herausgabe des Handys verweigert wurde, stieß der Mann kräftig gegen den Lenker des Fahrrades, wodurch die 40-jährige Frau zu Boden stürzte und verletzt wurde. Der Täter entfernte sich anschließend ohne Beute. Er wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, sprach mit unbekanntem Akzent und war bekleidet mit blauer Jeanshose, schwarzer Jacke und schwarzem Cap. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

