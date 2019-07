Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreister Dieb durch Verkäuferin auf frischer Tat festgenommen; bei der Polizei kein Unbekannter

Kassel (ots)

Kassel: Heute Nachmittag versucht ein Mann in einem Einkaufscenter am Königsplatz, in dem sich ein Juweliergeschäft befindet, eine Vitrine aufzubrechen. Mitarbeiter beobachten ihn dabei und halten ihn fest. Bei der Polizei ist er wegen Eigentumsdelikten und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz kein Unbekannter. Er muss sich nun erneut wegen versuchtem schweren Diebstahl verantworten.

Wie eine Verkäuferin des Juweliergeschäftes der Polizei mitteilt, betritt um kurz nach zwei Uhr ein Mann das Juweliergeschäft. Er schaut sich zunächst im Laden um und geht dann gezielt auf eine Uhr- und Schmuckvitrine zu, in der sich Ware im Wert von 1.500 Euro befindet. Dort versucht er die Verriegelung aufzuhebeln. Noch bevor der Mann die Vitrine aufbekommt, greift die Mitarbeiterin gemeinsam mit einer Kundin ein und sie hindern den Mann das Geschäft zu verlassen. Er leistet dabei auch keinen Widerstand. Die Frauen rufen die Polizei zu Hilfe, die den 47-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz zum Polizeirevier Mitte verbringt. Er soll noch heute, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, einem Haftrichter vorgeführt werden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell