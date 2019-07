Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter klauen hochwertige Maschinen aus Firmenfahrzeug und flüchten: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Fuldabrück-Dörnhagen (Landkreis Kassel): Am Wochenende schlagen unbekannte Täter die Scheibe eines Firmentransporters ein, klauen daraus mehrere hochwertige Maschinen und flüchten in unbekannte Richtung. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, stand am Wochenende in der Zeit von Freitagnachmittag, 15:30 Uhr bis Montagmorgen, 07:30 Uhr ein weißer Peugeot Expert auf einem Firmengelände im Glockenhofweg. Unbekannte Diebe nutzen die Zeit, um an dem Fahrzeug die Scheibe einzuschlagen. Im Fahrzeug befanden sich zwei Bohrmaschinen und ein Akkuschrauber, der Firma HILTI. Außerdem ließen die Täter noch eine Bohrmaschine und eine Akkuflex von der Firma Makita mitgehen. Anschließend flüchten sie, vermutlich mit einem Fahrzeug, in unbekannte Richtung. Der Gesamtwert der Maschinen beträgt 3.500 Euro.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in Rothenditmold im Bereich des Glockenhofwegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell