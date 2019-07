Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter am Wochenende gleich zweimal im selben Objekt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: In der Nacht von Samstag auf Sonntag und eine Nacht später brach ein bislang unbekannter Täter in eine Einliegerwohnung eines Einkaufsmarktes in Rothenditmold ein. Er entwendete Elektrogeräte, Bargeld und Bankkarten. Bei beiden Einbrüchen lässt der Einbrecher ein Auto mitgehen. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Die Einbrüche in die Einliegerwohnung eines Einkaufsmarktes an der Wolfhager Straße haben sich nach derzeitigen Ermittlungen am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 3:00 Uhr und 3:30 Uhr ereignet. In der letzten Nacht liegt die Tatzeit zwischen 02:00 Uhr und 8:00 Uhr heute Morgen. Der Täter konnte in beiden Fällen den umfriedeten Bereich des Einkaufsmarktes problemlos überwinden. Von dort gelangte er zur Einliegerwohnung. Hier brach er bei der ersten Tatausführung ein Fenster auf und letzte Nacht warf er mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. In der Wohnung ließ er beim ersten Mal einen Fernseher, ein Heimradio, ein Mobiltelefon und einen Pkw, Smart mitgehen. Beim Einbruch in der letzten Nacht klaute er eine Geldbörse mit Bargeld, ein Laptop und einen alten Renault Kangoo. Die jeweiligen Fahrzeugschlüssel zu den Autos fand er ebenfalls in der Wohnung. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit auf dem Gelände des Einkaufsmarktes. An dem Smart waren die Kennzeichen KS-YA 954 angebracht und an dem Renault Kangoo KS-WA 602. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass beide Taten auf das Konto ein und desselben Täters gehen.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in Rothenditmold im Bereich des Einkaufsmarktes verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die bislang unbekannten Täter und den Verbleib der beiden Fahrzeuge geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

