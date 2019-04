Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Autodiebstähle am Sonntag angezeigt

Braunschweig (ots)

06.04.2019 - 14.04.2019 Braunschweig, Stadtgebiet

Gleich zwei Personen meldeten am Sonntag ihr Auto als gestohlen.

Zunächst erschien ein 34-jähriger Mann am Sonntagvormittag in der Kriminalwache. Er hatte sein Fahrzeug am vergangenen Freitagabend ordnungsgemäß auf der Emsstaße geparkt. Als er am Sonntagmorgen mit dem Wagen fahren wollte, stellte er fest, dass es sich nicht mehr auf dem Parkplatz befand. Unbekannte Täter hatten den schwarzen Audi offensichtlich entwendet.

Ähnlich erging es einem 45-jährigen Mann, der am Sonntagabend aus seinem Urlaub zurückkehrte. Während seiner Abwesenheit entwendeten unbekannte Täter seinen silberfarbenen VW Touran, den er vor seinem Urlaub auf der Wilhelm-Raabe-Straße abgestellt hatte.

Von den Tätern fehlt jede Spur. Der Gesamtschaden dürfte bei ungefähr 19.000,- Euro liegen.

