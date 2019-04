Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugen gesucht - Porsche Cayenne fährt bei Rotlicht über die Kreuzung

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Celler Straße 10.04.2019, 16.15 Uhr

Als auf Grund eines Feuerwehreinsatzes alle Ampeln Rot zeigten, raste ein weißer Pkw über die Kreuzung, geriet ins Schlingern und stieß fast mit Fußgängern zusammen.

Am Mittwochnachmittag erhielt der Rüstzug der Feuerwehr Braunschweig einen Einsatz, bei dem höchste Eile geboten war. Daher wurde eine sogenannte Vorrangschaltung an der Kreuzung Neustadtring/Celler Straße eingerichtet, so dass alle Ampeln in Höhe des Weißen Ross' Rotlicht zeigten und sämtliche Fahrzeuge stehen bleiben mussten.

Ein weißer Porsche Cayenne, der sich auf der Celler Straße in Richtung stadtauswärts befand, tastete sich aber in die Kreuzung hinein und beschleunigte dann so stark, dass er fast die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Fußgänger am Fahrbahnrand entgingen nur knapp einem Zusammenstoß.

Die Polizei sucht nun Zeugen zu dem Porsche-Fahrer und seiner Beifahrerin.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeikommissariat-Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3315 zu melden.

