Polizei Braunschweig

POL-BS: Flüchtiger Ladendieb springt in die Oker

Braunschweig (ots)

12.04.2019, 10.30 Uhr Braunschweig, Apotheke im Schloss

Die Polizei schnappte einen flüchtigen Ladendieb, nachdem dieser einen eher ungewöhnlichen Fluchtweg genommen hatte.

Der 27-jährige Mann war einer bislang unbekannten älteren Frau aufgefallen, wie er mehrere Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke im Schloss entwendete.

Die 29-jährige Angestellte verständigte aufgrund des Hinweises der Frau die Polizei, die den Verdächtigen schließlich auf dem Steintorwall erkannte. Der Mann flüchtete zunächst und sprang schließlich im Museumpark in die Oker.

Auf der anderen Seite auf der Parkstraße wurde er jedoch schon von einer Polizeistreife erwartet und ließ sich widerstandslos festnehmen. Das Diebesgut hatte der Mann bereits vor seinem Sprung fallengelassen. Es wurde sichergestellt.

Der 27-Jährige muss nun mit einem Verfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls rechnen.

Die Polizei bittet die ältere Dame, die in der Apotheke im Schloss am Freitagvormittag den Diebstahl beobachtet hat, sich mit dem Polizeikommissariat Mitte unter der Rufnummer 0531 / 476-3115 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell