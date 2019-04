Polizei Braunschweig

POL-BS: Streife der Fahrradstaffel stellt Fahrraddieb

Braunschweig (ots)

19.06.2018 / 11.04.2019, 17.31 Uhr Braunschweig, Salzdahlumer Straße

Beamte der neu eingerichteten Fahrradstaffel nahmen am späten Donnerstagnachmittag einen Mann fest, der mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs war.

Die Streife wollte den 29-jährigen Mann kontrollieren, weil er auf dem Radweg der Salzdahlumer Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr.

Der Radfahrer versuchte, vor der Radstreife zu flüchten, was ihm jedoch misslang. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrrad des 29-Jährigen im Juni 2018 am Schloss in Braunschweig entwendet worden war.

Der Beschuldigte betritt in seiner Vernehmung einen Diebstahl. Er muss sich nun wegen Diebstahl bzw. Hehlerei strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

Fax: 0531/476-3035

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell