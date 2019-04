Polizei Braunschweig

POL-BS: Autoaufbrecher auf frischer Tat gestellt

Braunschweig (ots)

10.04.2019, 15.18 Uhr Braunschweig, Theodor-Heuss-Straße

Dank einem aufmerksamen Autobesitzer konnte ein Autoaufbrecher am Mittwoch gefasst werden.

Der 42-jährige Mann kam Mittwochnachmittag nach seiner Arbeit zurück zu seinem Wagen, der geparkt an der VW-Halle stand. Hier bemerkte er eine unbekannte Person, die gerade an seinem Fahrzeug stand und in dieses hineingriff. Der Zeuge reagierte geistesgegenwärtig lief zu der Person und hielt sie gemeinsam mit Arbeitskollegen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 49-jährige Festgenommene hatte die Seitenscheibe des Wagens zerstört und aus der Mittelkonsole die abgelegte Geldbörse gegriffen. Im Rahmen einer ersten Befragung gab der Beschuldigte die Tat zu.

Er muss nun mit einem Verfahren wegen Diebstahls im besonders schweren Fall rechnen.

