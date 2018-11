BPOLP Potsdam: Mehr als 2.100 Besucher beim gemeinsamen Konzert der drei Bundespolizeiorchester in der Potsdamer Metropolis-Halle

2 weitere Medieninhalte

Potsdam (ots) - Die Premiere in der Metropolis-Halle in Potsdam am 22. November 2018 war gelungen: Die drei Orchester der Bundespolizei aus Berlin, Hannover und München musizierten erstmals gemeinsam auf einer Bühne. Anlässlich des Jubiläums "10 Jahre Bundespolizeipräsidium" waren alle Mitarbeiter der Bundespolizei sowie Musikinteressierte aus nah und fern eingeladen.

In den gut drei Stunden erklang Filmmusik aus "Indiana Jones", "Star Wars" oder "Fluch der Karibik" - schließlich befand sich der Veranstaltungsort in einem Filmpark. Aber auch Klassiker der sinfonischen Blasmusik fanden regen Zuspruch. Ob "Festmusik der Stadt Wien" oder "Des Großen Kurfürsten Reitermarsch", die Besucher wippten mit.

Musikalische Höhepunkte des Abends waren die gesungenen Titel. Sängerin Shereen Adam verzauberte ihre Zuhörer mit "Skyfall" á la James Bond, gefolgt von dem Titel "Roads" von Portishead und dem "Hallelujah, I Love Him So" von Ray Charles. Die Version "The Wall" von Pink Floyd in einer einzigarten Komposition vorgetragen von Shereen Adam zusammen mit 63 zehn- bis zwölfjährigen Schülerinnen und Schülern und dem Elternchor "The Mamas & some Papas" der Evangelischen Grundschule Babelsberg hielt dann niemanden mehr auf den Stühlen. Standing Ovations waren der Lohn für diese herausragende musikalische Leistung.

An der Jubiläumsveranstaltung beteiligten sich außerdem 15 Posaunisten aus Bläserchören der Stadt Potsdam. Aus zwei Eingängen der Metropolis-Halle marschierten sie zu den Noten von "76 Trombones" in Richtung Bühne und eröffneten damit zusammen mit den drei Bundespolizeiorchestern die zweite Hälfte des Konzerts.

In seiner Begrüßungsrede bedankte sich der Präsident des Bundespolizeipräsidiums, Dr. Dieter Romann, bei der Stadt Potsdam für 10 Jahre gute Nachbarschaft. Diesen Dank nahm Oberbürgermeister Jann Jakobs gerne entgegen. "Dieses Konzert bildet mit der Taufe des neuen Einsatzschiffes der Bundespolizei auf den Namen 'Potsdam' am 14. Dezember 2018 das Ende des Jubiläumsjahres", sagte Romann.

Durch das Programm führten die Moderatorin von "Radio Potsdam", Caro Kahn, und Lars Rebel von der Bundespolizei.

Eine gelungene Veranstaltung der drei Bundespolizeiorchester, waren sich die Besucher einig.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeipräsidium (Potsdam)

Gero von Vegesack

Telefon: (0331) 9799 79410 2

E-Mail: presse(at)polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeipräsidium (Potsdam), übermittelt durch news aktuell