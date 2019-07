Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte klauen Wohnmobil und flüchten in Richtung Berlin: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Zierenberg-Oelshausen (Landkreis Kassel): Unbekannte schlugen von Freitag auf Samstagnacht bei einem Wohnmobilhändler in Oelshausen zu. Sie entwendeten dort ein 55.000 Euro teures weißes Wohnmobil des Herstellers Fiat und flüchteten damit in Richtung Bundeshauptstadt.

Der Diebstahl wäre zunächst nicht aufgefallen, wenn sich die Autobahnpolizei aus Magdeburg nicht am Samstagmorgen gegen 4 Uhr gemeldet hätte und ein aufgebrochenes Wohnmobil auf einem Standstreifen der Bundesautobahn A2 aus dem Bereich der Polizeistation Wolfhagen meldete. Die Beamten von Wolfhagen setzten sich unvermittelt mit dem Wohnmobilhändler in Verbindung, so dass sich der Diebstahl des Wohnmobils vor Ort bestätigte. Die Täter hatten das Tor des Ausstellungsgeländes aufgebrochen, brachen anschließend das Wohnmobil auf und flüchteten in Richtung Autobahn. Weitere Ermittlungen ergaben noch, dass die Täter auf demselben Gelände ein Kennzeichen an einem anderen Fahrzeug entwendeten, gegen die Kennzeichen am Wohnmobil austauschten und für ihre Fahrt nach Berlin nutzten. Als der Sprit schließlich ausging, wurde das Fahrzeug einfach auf dem Standstreifen abgestellt und die Flucht zu Fuß fortgesetzt.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Polizeistation Wolfhagen bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich Oelshausen gemacht haben und Hinweise geben können sich zu melden. Diese werden unter der Telefonnummer 05692 - 98920 bei der Polizeistation Wolfhagen oder Tel. 0561-9100 bei der Polizei in Kassel.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell