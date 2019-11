Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Bedrohung mit Messer- 61-Jähriger wurde festgenommen

Herford (ots)

(sls) Am Sonntagabend (03.11.) gegen 23.20 Uhr nahmen Einsatzkräfte eines Spezialeinsatzkommandos in Herford einen 61-jährigen Herforder fest, der nach bisherigen Erkenntnissen seine 58-jährige Ehefrau bedrohte. Gegen 19.20 Uhr erhielt die Leitstelle Herford die Information, dass die Geschädigte sich mit ihrem Hund in der gemeinsamen Wohnung befindet und von ihrem Ehemann mit einem Messer bedroht wird. Aufgrund des hohen Gefährdungsgrades wurden Spezialeinsatzkräfte alarmiert. Nachdem die Ehefrau unverletzt in Sicherheit war, wurde der Ehemann festgenommen und in das Gewahrsam nach Herford verbracht. Zur Motivlage können bislang noch keine Angaben gemacht werden und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Direktion Kriminalität übernimmt die weitere Sachbearbeitung.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell