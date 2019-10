Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Mädchen mit Tretroller auf Überweg angefahren

Ludwigsburg

Am Mittwoch gegen 15:00 Uhr ereignete sich auf einem Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße in Renningen ein Verkehrsunfall. Die 46-jährige Fahrerin eines Ford ließ am Überweg einen 12-jährigen Jungen mit seinem Tretroller die Fahrbahn überqueren. Beim Wiederanfahren stieß sie mit geringer Geschwindigkeit gegen den Roller eines 10-jährigen Mädchens, das ebenfalls die Fahrbahn überqueren wollte. Die 10-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Leonberg unter 07152/605-0 zu melden.

