POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in Wohnhaus; Markgröningen: Fahrzeuganhänger aufgebrochen und Kompletträder entwendet

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Sonntag 05:00 Uhr und Dienstag 19:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Martin-Luther-Straße in Korntal ein. Hierbei hebelten diese ein Fenster auf und drangen so in das Erdgeschoss des Hauses ein. Vermutlich erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck, deren Wert noch nicht feststeht. Der hinterlassene Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Korntal-Münchingen unter Tel. 0711/839902-0 zu melden.

Markgröningen: Fahrzeuganhänger aufgebrochen und Kompletträder entwendet

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter in Markgröningen einen Fahrzeuganhänger auf. Dieser war in der Münchinger Straße abgestellt und mit zwei Vorhängeschlössern gesichert. Aus dem Anhänger der Marke Agados entwendeten die Täter 28 Kompletträder im Wert von rund 5.000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass die Räder zum Transport in ein Fahrzeug geladen wurden. Hinweise zur Sache nimmt der Polizeiposten Markgröningen unter 07145/9327-0 entgegen.

