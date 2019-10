Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 68-Jähriger belästigt Personal und Kunden einer Bäckerei, Einbruch in Gaststätte und 49-jährige PKW-Lenkerin wehrt sich gegen Blutentnahme

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: 68-Jähriger belästigt Personal und Kunden einer Bäckerei

Mitarbeiter einer Bäckerei in der Talstraße in Böblingen sahen sich am Dienstag gegen 18.30 Uhr gezwungen, die Polizei zu alarmieren, nachdem ein Mann in dem Geschäft Kunden und das Personal beleidigt hatte, laut umher schrie und sich insgesamt aggressiv verhielt. Auch gegenüber den Polizeibeamten zeigte der 68-Jährige ein äußerst provokatives Verhalten und verweigerte jegliche Zusammenarbeit mit der Polizei. Da er sich auch nicht ausweisen wollte, sollte er nach einem Ausweis durchsucht werden. Der Mann wehrte sich jedoch hiergegen, so dass die Beamten ihn zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen mussten. Hierbei erlitt der 68-Jährige leichte Verletzungen. Auch auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte sich der Mann zu sperren und stemmte sich gegen die Polizisten. Letztlich wurde er zum Polizeirevier Böblingen gebracht und musste dort bis am Mittwochmorgen in der Gewahrsamseinrichtung bleiben.

Böblingen: Einbruch in Gaststätte

In der Nacht zum Mittwoch suchte ein noch unbekannter Täter eine Gaststätte in der Klaffensteinstraße in Böblingen heim. Der Einbrecher hebelte eine Tür auf und gelangte so in das Gebäude. Um die Gasträume betreten zu können, brach er eine Zugangstür auf. Anschließend machte er sich an den vorhandenen Geldspielautomaten zu schaffen. Er brach diese ebenfalls auf und stahl die enthaltenen Geldkassetten. Als er sich davon machen wollte, verlor er wohl auf der Flucht eine der Kassetten. Der Unbekannte dürfte jedoch trotzdem einen etwa dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet haben. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich darüber hinaus auf rund 4.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: 49-jährige PKW-Lenkerin wehrt sich gegen Blutentnahme

Vermutlich da sie sich alkoholisiert hinter das Steuer ihres Fahrzeugs gesetzt hatte, war eine 49 Jahre alte Opel-Fahrerin am Dienstag gegen 22.40 Uhr in der Stuttgarter Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt. Die Frau prallte mit ihrem PKW gegen einen am Straßenrand geparkten BMW, der durch die Wucht des Aufpralls gegen einen davor stehenden VW geschoben wurden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei der 49-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung, dass die Frau unter Alkoholeinfluss gefahren sein könnte. Aufgrund dessen sollte sie sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Doch die Frau verhielt sich völlig unkooperativ und wehrte sich gegen die Beamten, die sie zum Transport in einen Streifenwagen setzen wollten. Sie versuchte sich zu sperren und nach den Polizisten zu treten. Es gelang ihr jedoch nicht, sie zu treffen. Die Blutentnahme wurde schließlich im Krankenhaus durchgeführt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 7.500 Euro geschätzt. Der Führerschein der 49-Jährigen wurde beschlagnahmt.

