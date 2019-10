Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Auf der Landstraße 1187 zwischen Glemseck und Bundesautobahn 8 kam es am Dienstag gegen 14:30 Uhr auf Höhe der Bushaltestelle Rappenhof zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. In diesem Bereich fanden Straßenarbeiten auf und neben der Fahrbahn in Fahrtrichtung Glemseck statt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines hellen Kastenwagens mit bunter Aufschrift soll die Arbeitsfahrzeuge sehr zügig und ohne vorher abzubremsen überholt haben. Ein entgegenkommender 17-jähriger Fahranfänger, der mit seinen Eltern in einem Mercedes unterwegs war (sog. begleitetes Fahren), konnte einen Frontalzusammenstoß mit dem Kastenwagen nur durch eine Vollbremsung verhindern. Ein hinter dem Mercedes fahrender 29-jähriger Seat-Lenker reagierte vermutlich nicht mehr rechtzeitig auf die Vollbremsung und fuhr auf diesen auf. Der Unbekannte der den Kastenwagen lenkte, fuhr indes in Richtung Glemseck weiter. Der 17-Jährige und seine 49-jährige Mutter, welche hinten im PKW mitfuhr, wurden beide leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am Mercedes und am Seat entstand jeweils ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, erreichbar unter 07152/605-0, sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem hellen Kastenwagen geben können.

Herrenberg: Unfallflucht im Bereich des Bahnhofs

Am Dienstag zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr parkte ein 58-jähriger Opel-Fahrer sein Fahrzeug auf dem Kurzzeitparkplatz des Bahnhofes in Herrenberg. Nachdem er zurückkam, stellte er großflächige Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher des Unfalls entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Opel beträgt etwa 4.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032/2708-0 zu melden.

