Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verdächtige Gegenstände in der Lautenschlagerstraße

Stuttgart-Mitte (ots)

Am Mittwoch (17.07.2019) gegen 17:15 Uhr bemerkte eine Passantin zwei herrenlose Koffer vor einer Spielothek in der Lautenschlager Straße. Nachdem die Lautenschlagerstraße zwischen Thouretstraße und Kronenstraße sowie zwei Außenbereiche von Gastronomiebetrieben geräumt und abgesperrt waren, konnten die hinzugerufenen Entschärfer die beiden Gegenstände näher untersuchen. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden, da sich lediglich Werkzeug in den beiden Koffern befand. Die Sperrung wurde um 18:25 Uhr wieder aufgehoben, es kam zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

