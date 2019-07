Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 43 Jahre alter VW-Fahrer ist am Mittwochnachmittag (17.07.2019) auf der Bergheimer Steige frontal mit dem Mercedes eines 54-Jährigen kollidiert. Der 43-Jährige fuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem VW Tiguan die Bergheimer Steige abwärts. Am Ende einer Linkskurve kam er offenbar nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit der entgegenkommenden Mercedes B-Klasse des 54-Jährigen. Der 43-Jährige und der 53 Jahre alte Beifahrer des Mercedes erlitten leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten beide vor Ort. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen rund 80.000 Euro betragen. Die Feuerwehr war vor Ort und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bergheimer Steige bis gegen 16.20 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell