Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Lokalisierung eines gestohlenen Sprinters führt zu größerem Polizeieinsatz

Ludwigsburg (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz unter Beteiligung eines Spezialeinsatzkommandos zog die Lokalisierung eines gestohlenen LKW am Dienstag in Leonberg-Eltingen nach sich. Im Zuge von Ermittlungen ergab sich ein Hinweis, dass das im Ausland entwendete Fahrzeug im Industriegebiet "Hertich" stehen könnte. Beamte der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg stellten den Sprinter im weiteren Verlauf auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers fest. Weiterführende Ermittlungen erbrachten Erkenntnisse, dass sich mehrere Personen sowie möglicherweise ein Kampfhund auf dem Gelände aufhalten könnten. Darüber hinaus bestand der Verdacht auf eventuell vorhandene Schusswaffen. Gegen 22.00 Uhr wurde das Firmengelände durch mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeireviere Leonberg und Ditzingen, sowie der Verkehrspolizeidirektion und der Kriminalpolizei Ludwigsburg und des Polizeipräsidiums Einsatz umstellt bzw. gesichert. Das Spezialeinsatzkommando verschaffte sich schließlich Zutritt in das Firmengebäude. Im Innern trafen die Beamten auf zwei Männer, bei denen es sich jedoch lediglich um Mieter handelt, die einen von der Firma abgetrennten Bereich bewohnen. Während der Durchsuchung der Firma sowie des Geländes befand sich der 56-jährige Geschäftsführer, der an seiner Wohnanschrift erreicht werden konnte, vor Ort. Der gestohlene Sprinter sollte im weiteren Verlauf beschlagnahmt werden. Da das Fahrzeug allerdings als Stütze für einen angesägten Baum diente und nicht sicher war, ob der Baum stehen bleiben würde, wurde die Freiwillige Feuerwehr Leonberg hinzu gezogen. Fünf Einsatzkräfte rückten hierauf mit zwei Fahrzeugen an und fällten den Baum. Der Sprinter wurde anschließend abgeschleppt. Gegen den 56-Jährigen wird nun wegen Hehlerei ermittelt.

