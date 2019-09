Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Kennzeichendiebstählen gesucht!

Dannenbüttel/Weyhausen (ots)

Am Morgen des 08.09.2019, im der Zeit von 08:00 Bis 08:20 Uhr kam es in Dannenbüttel zum Diebstahl eines Kennzeichenpaares. Die Halter des dazugehörigen Land Rovers übernachteten im Landhaus Dannenbüttel und hatten auf dem dortigen Parkplatz ihr Fahrzeug geparkt. Um etwa 08:00 Uhr befanden sich die Kennzeichen noch am Pkw, etwa 20 Minuten später waren sie verschwunden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Abmontieren der Kennzeichen am Sonntagmorgen beobachtet haben oder andere Beobachtungen rund um den Tatort gemacht haben.

Einen weiteren Diebstahl eines Kennzeichenpaares ereignete sich in Weyhausen auf dem Parkplatz "An der Klanze" Höhe des Textildiscounters TAKKO. Eine 52-jährige Wolfsburgerin stellte dort ihren Pkw Skoda Fabia am 07.09.2019 gegen 08:00 Uhr ab und als sie am 08.09.2019 etwa 16:30 Uhr zurückkehrte, fehlten ihre Kennzeichen. Auch hier sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Verschwinden der Kennzeichen geben können.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Gifhorn oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

