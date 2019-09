Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Einbruch in ein Ferienhaus

Isenbüttel (ots)

Am Samstag, 07.09.19, versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 19:40 Uhr und 21:40 Uhr in ein Ferienhaus am Isenbütteler Tankumsee einzubrechen. Hierzu hebelten die Täter die rückwärtige Terrassentür des Hauses auf. Anschließend verließen die Täter dann jedoch den Tatort, ohne etwas zu entwenden. Nach bisherigen Ermittlungen ist es denkbar, dass die Täter vor Ort gestört worden sein könnten. Die Polizei bittet Bürger, die relevante Feststellungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Gifhorn zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell