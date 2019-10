Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl von gesichertem Fahrrad, Unfallflucht und Geschädigter nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Diebstahl von gesichertem Fahrrad

Am Montagabend zwischen 20:00 Uhr und 21:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Dieb ein Fahrrad der Marke Giant. Das Mountainbike des Typs Tough Road SLR war mittels Ringschloss am Fahrradständer eines Hallenbades in der Erdmannhäuser Straße in Ludwigsburg gesichert. Der Dieb knackte das Schloss und entwendete das silberne Zweirad im Wert von etwa 1.900 Euro. Hinweise zur Sache nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter 07141/18-5353 entgegen.

Ludwigsburg: Unfallflucht nach Kollision beim Abbiegen

Zwei PKW-Fahrer waren am Dienstag gegen 19:20 Uhr vom Industriegebiet Tammerfeld in Richtung Bundesstraße 27 unterwegs. Beim Abbiegen nach rechts, von der Porschestraße in die Ludwigsburger Straße (Landesstraße 1133), wechselte ein blauer VW Golf, vermutlich ein Modell der Reihe IV oder V mit mitmaßlich Stuttgarter Kennzeichen (S-), unvermittelt von der linken auf die rechte Fahrspur und streifte dabei den Skoda eines 23-Jährigen. Ohne danach anzuhalten fuhr der VW-Fahrer weiter auf die Bundesstraße 27 und anschließend auf die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Es entstand ein Sachschaden, der auf einen etwa vierstelligen Bereich geschätzt wird. Das Polizeirevier Ludwigsburg, erreichbar unter 07141/18-5353, sucht Zeugen des Unfalls.

Ludwigsburg: Geschädigter nach Unfall auf Parkplatz gesucht

Das Polizeirevier Ludwigsburg, erreichbar unter 07141/18-5353, sucht nach einem Geschädigten eines möglichen Verkehrsunfalls. Auf dem Parkplatz 5F eines großen Einkaufscenters im Industriegebiet Tammerfeld, kam es beim Einparken zur Berührung zweier PKW. Ein dort geparkter weißer BMW mit eventuell Heilbronner Kennzeichen (HN-), vermutlich Modell X3 oder X5, wurde an der Frontstoßstange touchiert. Noch ehe der 47-jährige Mercedes-Lenker, der den möglichen Unfall verursachte, die Polizei verständigen konnte, war der BMW aber bereits davongefahren.

