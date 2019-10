Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugensuche nach Unfallflucht auf der B 464; Diebstahl in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

B464 / Renningen - Magstadt: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Die Verkehrspolizeidirektion, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können. Eine 59-jährige Fiat-Lenkerin war am Dienstagmorgen gegen 05:30 Uhr auf der Bundesstraße 464 von Renningen kommend in Richtung Magstadt unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich zu diesem Zeitpunkt ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker dicht hinter ihr befunden haben. Vor der Abfahrt Magstadt-Nord soll der Unbekannte nach einer Bahnunterführung eine Sperrfläche überfahren und trotz durchgezogener Linie die Fiat-Lenkerin überholt haben. Während des Überholmanövers fuhr der Unbekannte mutmaßlich sehr nah an dem Fiat vorbei. Die 59-jährige Fahrerin lenkte ihren Wagen daraufhin nach rechts und geriet dabei auf den Grünstreifen. Anschließend fuhr sie auf einen steilen Hügel, wo sich der Fiat in der Folge überschlagen hat und auf der linken Fahrzeugseite liegen blieb. Durch den Unfall wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Wagen, an dem ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Unbekannte, der am Steuer eines Pkw saß, fuhr nach dem Unfall in Richtung Magstadt davon.

Leonberg: Handtaschendiebstahl auf Discounter-Parkplatz

Eine 80-Jährige kaufte am Montag gegen 14:00 Uhr bei einem Discounter in der Straße "Schweizermühle" in Leonberg ein. Nachdem sie im Anschluss ihre Handtasche und die Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos eingeladen hatte, wurde sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Dieser fragte, ob er ihren Einkaufswagen haben könnte. Daraufhin übergab die Dame ihren Wagen an den Herrn und ist im Anschluss nach Hause gefahren. Am selben Abend bemerkte sie allerdings, dass ihre Handtasche nicht mehr da war. In der Handtasche befand sich zur Tatzeit ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten und einer kleinen Bargeldsumme. Inwiefern der Mann im Zusammenhang mit dem Diebstahl steht, ist derzeit nicht bekannt. Der Mann wird dahingehend beschrieben, dass er etwa 50 Jahre alt ist. Er hat eine stabile Figur und war dunkel bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

