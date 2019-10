Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Einbrecher verletzt sich auf Flucht schwer

Ludwigsburg (ots)

Am Montag verübte ein 26-Jähriger gegen 18:30 Uhr vermutlich einen Einbruch in ein Wohnhaus in Holzgerlingen in der Altdorfer Straße. Er erkletterte zunächst auf der Gebäuderückseite einen Anbau im Garten und erreichte ein Fenster der Obergeschosswohnung. Dieses hebelte er auf und betrat die Wohnung. Als er die Räume durchsuchte, wurde er von dem heimkehrenden 42-jährigen Bewohner überrascht. Der 26-Jährige ergriff die Flucht durch das Fenster, allerdings trug ein Teil des Anbaus sein Gewicht nicht, weswegen er einbrach und zu Boden stürzte. Bevor der 26-Jährige, der bei dem Sturz schwere Verletzungen erlitt, seine Flucht fortsetzen konnte, gelang es einem 75-jährigen Verwandten des Bewohners den Tatverdächtigen zu stellen. Dieser war zuvor durch die Rufe des 42-Jährigen alarmiert worden. Gemeinsam konnten die beiden dann den 26-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Polizeibeamten nahmen den Tatverdächtigen schließlich vorläufig fest. Eine Durchsuchung des Mannes förderte mutmaßliches Diebesgut, Bargeld in dreistelliger Höhe, zu Tage. Aufgrund seiner Verletzungen wurde ein Rettungswagen hinzu gezogen, der den 26-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Dort wird der Mann bis auf weiteres zur Behandlung bleiben.

