POL-LB: Unfallflucht in Gärtringen; Vorfahrtsmissachtung in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Gärtringen: Unfallflucht auf Parkplatz in Gewerbegebiet

Am Montag gegen 17:00 Uhr ereignete sich eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Eventcenters in der Robert-Bosch-Straße in Gärtringen. Ein geparkter Audi wurde an der hinteren Tür auf der Fahrerseite beschädigt. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher, der sich anschließend aus dem Staub gemacht hatte, war mutmaßlich mit einem Kleinbus unterwegs und beschädigte den Audi vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Hinweise zur Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter der Telefonnummer 07032/2708-0 entgegen.

Sindelfingen-Darmsheim: Vorfahrtsmissachtung

Im Kreuzungsbereich der Robert-Bosch-Straße und der Stichstraße in Sindelfingen-Darmsheim kam es am Montag gegen 16:25 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei PKW. Der aus der Stichstraße kommende 48-jährige Mercedes-Lenker missachtete mutmaßlich die Vorfahrt der aus seiner Sicht von rechts kommenden 32-jährigen VW-Fahrerin, die auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß wodurch ein Gesamtschaden von rund 14.000 Euro entstand. Der Mercedes war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

