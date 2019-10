Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: vier Täter stehlen Tabak und flüchten anschließend

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 20:20 Uhr in einem Einkaufsmarkt in Böblingen in der Stuttgarter Straße zunächst zu einem Diebstahl, nachdem vier bislang unbekannte Täter anschließend mit einem blauen Nissan die Flucht ergriffen. Einer der Unbekannten entwendete im Einkaufsmarkt mehrere Packungen Tabak im Gesamtwert von circa 100 Euro. Der Diebstahl wurde von einem 30-jährigen Ladendetektiv bemerkt. Als dieser den flüchtenden Dieb verfolgte, traten ihm die drei Komplizen in den Weg und versuchten ihn durch eine Frage nach dem Weg abzulenken. Doch der Detektiv blieb dem Täter auf den Fersen und fand schließlich außerhalb des Gebäudes einen blauen Nissan mit laufendem Motor vor. Beim Fahrer des PKW handelte es sich um den Täter, darüber hinaus saßen bereits zwei der Komplizen im Fahrzeug. Als der dritte hinzustieg, setzte der Fahrer den Nissan in Bewegung. Er fuhr zunächst rückwärts, wobei er den 30-Jährigen, der sich hinter dem PKW befand wohl übersah, so dass dieser einen Sprung zur Seite machen musste. Dann flüchteten die vier in Richtung der Stuttgarter Straße. Das zur Flucht verwendete Fahrzeug wurde mutmaßlich bereits im Juni dieses Jahres entwendet. Der blaue Nissan an dem ein Stuttgarter Kennzeichen angebracht ist, hat eine getönte Heckscheibe. Die Täter wurden folgendermaßen beschrieben: der Mann, der den Tabak stahl, ist etwa 185 cm groß und ein südländischer Typ. Er hat einen dunklen ungepflegten Vollbart, eine sportliche Figur und trug eine schwarze Jacke. Zwei der Komplizen konnten näher beschrieben werden. Einer der beiden dürfte zwischen 40 und 50 Jahren alt und etwa 170 cm groß sein. Er trug graue, ungepflegte Kleidung und hatte eine Baseballkappe auf dem Kopf. Der zweite wurde auf etwa 165 cm Größe geschätzt. Er hatte sehr kurze Haare und war mit einem T-Shirt bekleidet. Zum dritten Komplizen liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07031/13-00 zu melden.

